Giancarlo Esposito, acteur dans Breaking Bad, serait présent dans Far Cry 6

Le nom de Giancarlo Esposito ne vous dit rien, mais peut-être que si nous mentionnons Gus Fring de Breaking Bad Cela vous semble beaucoup plus familier. L’acteur qui a également donné vie à Moff Gideon dans Le Mandalorien serait l’un des personnages de Far Cry 6, selon une fuite et à propos duquel le support Gamereactor a ajouté plus d’informations.

Les rumeurs de sa participation à un jeu vidéo viennent de Giancarlo lui-même, qui dans une récente interview a avoué qu’il avait participé à un grand jeu vidéo encore à annoncer. À la suite de ce commentaire, le magazine a approfondi un peu les informations, affirmant que même si l’acteur ne spécifiait aucune information sur le personnage ou ce qu’il faisait, il appartiendrait à Far Cry 6.

L’événement de Ubisoft dans lequel de nouveaux jeux seront annoncés aura lieu le 12 juillet. « Nous n’aurons probablement pas à attendre longtemps pour le voir en action, et il sera intéressant de voir les résultats de cette nouvelle technologie », ont-ils ajouté dans le magazine. Aux rumeurs de Gamereactor s’ajoutent également celles de Jeff Grubb pour VentureBeat, qui cette fois serait le méchant du prochain épisode de Call of Duty.

Pour l’instant il faudra attendre le 12 juillet pour connaître dans Ubisoft Fordward, le nom de l’événement, si Giancarlo sera enfin présent dans Far Cry 6. Le nouveau tireur de la société française ne serait pas le seul protagoniste. Assassin’s Creed Valhalla aurait également sa lacune correspondante dans la présentation, en même temps que Hyper scape, Battle Royale gratuite d’Ubisoft pour consoles et PC. Au-delà du bien et du mal 2 o Watch Dogs Legion sont deux projets pour lesquels plus de données sont également attendues.