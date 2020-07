Giancarlo Esposito de Breaking Bad est dans Far Cry 6

Par Sherif Saed,

Vendredi 3 juillet 2020 09:16 GMT

Le premier rôle majeur de Giancarlo Esposito dans le jeu vidéo pourrait être Far Cry 6.

Mettre à jour: Quelque temps après la publication de l’histoire originale, Gamereactor a supprimé l’article. Le lien renvoie maintenant une erreur, mais nous avons récupéré une capture d’écran via sa version de cache Web.

L’histoire originale se trouve ci-dessous dans son intégralité.

Histoire originale: Selon un rapport de Gamereactor, Breaking Bad and Better Call Giancarlo Esposito de Saul joue un rôle dans le prochain Far Cry 6.

Far Cry 6 n’a pas encore été officiellement annoncé, bien sûr, mais le même média a déclaré le mois dernier qu’il serait officiellement dévoilé chez Ubisoft Forward ce mois-ci. Depuis lors, les choses sont calmes là-bas, jusqu’à ce qu’Esposito taquine qu’il travaille sur un nouveau jeu dans une interview avec Collider.

Esposito a déclaré que le travail l’avait amené dans « un nouveau style de jeu. » «Ce jeu vidéo que j’ai fait, qui va être énorme. Je ne peux pas vraiment le mentionner », at-il dit.

L’acteur n’est pas entièrement nouveau dans le milieu des jeux vidéo. En 2014, il a tourné un court métrage en direct pour Payday 2 en tant que personnage de dentiste du jeu. Avant cela, il est apparu dans une publicité pour le Destiny original, mais c’est tout. À première vue, le rôle d’Esposito dans le jeu sera majeur.

Étant donné le penchant de la série Far Cry pour affronter des méchants éloquents et voleurs de scènes, il y a de fortes chances qu’il soit le méchant principal là-bas. Si c’est effectivement vrai, cela ferait en fait d’Esposito le deuxième acteur de Breaking Bad / Better Call Saul à jouer le méchant dans un jeu Far Cry. Michael Mando, bien sûr, a joué Vass dans Far Cry 3.

Quant à Far Cry 6, le premier rapport a déclaré que le jeu laisserait l’Amérique derrière pour un cadre plus exotique. Nous le saurons à coup sûr chez Ubisoft Forward le week-end prochain.

Crédit d’image IMDB.

