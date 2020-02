Giants Software ouvre un nouveau bureau à Chicago

Giants Software, développeur de Farming Simulator, s’installe à Chicago, dans l’Illinois.

Ce nouveau studio américain sera le premier de l’entreprise hors d’Europe. À ce jour, ses studios se trouvent en Suisse, en Allemagne et en République tchèque. Cette tenue de Chicago ouvrira ses portes au premier semestre 2020.

Le nouveau bureau de Giants Software propose des offres d’emploi pour la gestion d’événements, la gestion de communauté et le support client. Il aidera la base de joueurs nord-américaine et sud-américaine de l’entreprise.

“Un facteur clé du succès de Farming Simulator est la forte relation avec le joueur et la communauté de modding ainsi qu’avec l’industrie agricole”, a déclaré Christian Ammann, PDG de Giants Software.

«Les régions autour de Chicago sont une grande plaque tournante agricole et nous sommes impatients d’étendre notre présence locale avec des personnes talentueuses, ce qui nous donnera encore plus d’opportunités d’être présents lors de jeux vidéo locaux et d’événements agricoles ainsi que des activités communautaires et de soutien dans les fuseaux horaires américains. . “

Farming Simulator 19 a été lancé en novembre 2018 et dans les 10 jours suivant son lancement, il avait vendu un million d’exemplaires, dont un peu moins de la moitié sur PC. En juin 2019, Farming Simulator 19 avait dépassé les deux millions de ventes.