Gigantamax Toxtricity dévoilé pour l’épée et le bouclier Pokémon

L’une des nouvelles créatures les plus cool de Épée et bouclier Pokémon est sur le point de recevoir son propre formulaire Gigantamax, et vous pouvez l’acquérir en moins de temps que vous ne le pensez.

Nous parlons bien sûr de Toxtricité. Cette nouvelle façon pour le type de monstre Électrique / toxique Il a été révélé dans une nouvelle vidéo, et ici vous pouvez le voir en action, alors que quatre joueurs tentent de vaincre le Pokémon.

Cette nouvelle façon de Toxtricité Il apparaîtra dans les batailles de raid du 7 février au 9 mars 2020. Si vous souhaitez ajouter ce Pokémon spécial à votre équipe, assurez-vous de le capturer avant la fin du temps imparti.

Via: Serebii

