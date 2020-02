Gigantamax Toxtricity révélé pour l’épée et le bouclier Pokémon

Un des Épée et bouclier PokémonLes nouveaux monstres les plus cools sont sur le point de recevoir sa propre forme Gigantamax, et vous pourrez en mettre très bientôt la main.

Nous parlons, bien sûr, de Toxtricité. La nouvelle forme du monstre électrique et de type poison a été révélée dans la vidéo ci-dessus – vous pouvez le voir en action alors que quatre joueurs tentent de le démonter pour la capture.

Cette nouvelle forme de toxtricité apparaîtra dans les batailles de raid à partir de 00:00 UTC le 7 février jusqu’au 9 mars 9th 2020. Si vous souhaitez ajouter ce lundi spécial à votre équipe, assurez-vous de vous lancer dans le jeu dans ce délai. Cadre.

Qu’est-ce que tu penses? Aimez-vous le design? Faites-nous savoir si vous en attraperez un dans les commentaires ci-dessous, et assurez-vous de voter pour votre «Pokémon de l’année» si vous ne l’avez pas déjà fait.

