Gigantosaurus: le jeu annoncé sur Nintendo Switch

Outright Games et Cyber ​​Group Studios ont annoncé un jeu vidéo basé sur la série d’animation Gigantosaurus.

Gigantosaurus: The Game sortira le 27 mars 2020 sur Nintendo Switch pour 39,99 USD.

Découvrez la bande-annonce et les détails ci-dessous:

Cyber ​​Group Studios la principale société de divertissement d’animation et Jeux de société, éditeur mondial de divertissement interactif familial, est ravi de dévoiler le premier jeu vidéo basé sur Gigantosaurus‘ séries. Le très populaire programme d’animation CGI, qui diffuse actuellement sa 1ère saison sur Disney Junior dans le monde vient d’être commandé par The Walt Disney Company et France Télévisions pour les saisons 2 & 3 et par Super RTL pour la saison 2. La première saison sera également diffusée Netflix et sur les principaux réseaux internationaux tout au long de 2020, tels que CCTV en Chine, Rai en Italie, SVT en Suède, SRC au Canada ou Tiny Pop au Royaume-Uni. Et plein d’autres.

“Gigantosaurus: le jeu” sera lancé le 27 mars 2020 le Playstation® 4, Nintendo Switch ™, Xbox One, PC numérique pour 39,99 $

Dans “Gigantosaurus: le jeu”, les joueurs peuvent explorer et parcourir le vaste monde préhistorique de Gigantosaurus dans une aventure de dinosaure unique – en partie pour sauver le monde, en partie pour des courses de rallye – et tout un plaisir gigantesque! Les enfants peuvent incarner l’un de leurs amis dino préférés de l’émission – Rocky, Tiny, Mazu et Bill – alors qu’ils découvrent des secrets, résolvent des énigmes et sauvent la situation.

Gigantosaurus est basé sur le livre à succès de Jonny Duddle du même nom. Réalisée par le réalisateur primé Olivier Lelardoux, la série emmène les enfants d’âge préscolaire dans des aventures passionnantes et comiques alors qu’ils osent être eux-mêmes et explorer le monde au-delà de leurs nids. Dans chaque épisode, les jeunes dinosaures curieux explorent le mystère de “Gigantosaurus” – le plus grand et le plus féroce des dinosaures de tous. Ils se lancent dans une quête, face à leurs peurs individuelles et travaillant ensemble pour résoudre un problème. Alors que le Mazu curieux, Tiny espiègle, Bill timide et le courageux Rocky cherchent à en savoir plus sur Gigantosaurus, ils découvrent qu’ils ont chacun quelque chose à apprendre de lui aussi!

“Ce nouveau jeu représente pour nous un grand pas en avant et la création de divertissements interactifs pour enfants de haute qualité”, a déclaré Terry Malham, PDG d’Outright Games. “Travailler en étroite collaboration avec Cyber ​​Group Studios et la gamme complète des ressources originales de l’émission à succès, nous a permis de développer un jeu qui ressemble vraiment à jouer à travers un épisode de la série.”

“Gigantosaurus The Game est notre premier jeu vidéo avec Jeux de société. Tout au long du processus de développement, nous avons été ravis par le talent et l’expertise de l’équipe de production », commente Thierry Braille, Vice-président Division Interactive et Jeux vidéo et Dominique Bourse COO Cyber ​​Group Studios« Le résultat est un jeu génial et innovant pour l’ensemble famille mêlant action aventure et course et proposant 2 modes multi-joueurs (coopératif et compétitif). Cette fonctionnalité permettra aux familles de jouer avec les personnages clés de la série télévisée. “

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Devenez un leader intrépide Rejoignez les amis de Dino Rocky, Tiny, Mazu et Bill dans une quête audacieuse pour aider Giganto et échapper à l’extinction

Dino Racing – Montez dans votre kart de course pour un super rallye pour atteindre la prochaine zone d’aventure et découvrir qui est le dinosaure le plus rapide

Jouer ensemble – Vous et jusqu’à 3 amis pouvez contrôler votre dino préféré et créer ensemble des aventures en coopération

