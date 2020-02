Giraffe et Annika seront également publiées sur Nintendo Switch

Si les vôtres sont des jeux adorables et avec beaucoup de rythme, nous avons de bonnes nouvelles. Girafe et Annika, l’aventure musicale publiée par PLAYISM et développée par Atelier Mimina (Atsushi Saito), est déjà disponible sur PC via Steam et bien qu’en règle générale ce soit une demi-joie, PLAYISM a déjà confirmé que le jeu atteindra Nintendo Switch et d’autres consoles tout au long de cette 2020.

Le jeu est un voyage à travers la magnifique île de Spica, berceau de mystères, d’objets de collection et de divers donjons dans lesquels nous affronterons des ennemis en suivant un bon rythme.

Annika n’est pas seule, car elle est accompagnée lors de son voyage par la bonne Girafe, un chat garçon qui l’aidera à récupérer des fragments d’étoiles et à retrouver ses souvenirs perdus. Tout au long de votre voyage, ce duo particulier découvrira de nouveaux et beaux endroits, ainsi que des compétences, des costumes supplémentaires et plus encore.

Girafe et Annika Il a un style visuel inspiré de l’anime et ses combats rythmiques ont été créés manuellement. Si vous ne pouvez pas attendre sa première sur Nintendo Switch et d’autres consoles, vous pouvez l’obtenir via Steam au prix de 19,99 euros.

Source: Communiqué de presse

