Glass Masquerade 2: les têtes des illusions se mettent en marche le 13 février 2020

Avez-vous apprécié les puzzles en verre teinté de Glass Masquerade on Switch? Et bien, d’autres se dirigent vers vous le mois prochain!

Digerati a révélé que le suivi Glass Masquerade 2: Illusions se rendra sur Nintendo Switch le 13 février 2020. La suite partagera le même gameplay apaisant que l’original, mais avec un bord légèrement plus sinistre à ses puzzles!

Découvrez la bande-annonce de la console ci-dessous:

Glass Masquerade 2: Illusions sera disponible au téléchargement le 11/12 février sur PS4 (NA / EU respectivement), le 13 février sur Nintendo Switch et le 14 février sur Xbox One. Il y aura une remise de lancement de 20% sur PS4 et Nintendo Switch, et une remise de 20% pour toute personne qui pré-commande Glass Masquerade 2: Illusions sur le Microsoft Store.

Glass Masquerade 2: Illusions est une collection onirique de puzzles artistiques à reconstituer à votre rythme. Plongez dans le trou du lapin de l’abstrait et du fantastique, en assemblant des fragments de vitraux pour résoudre des rêves et des énigmes. Profitez de représentations baroques de l’imagination du XXe siècle, dans des puzzles plus complexes et complexes que l’original.

Principales caractéristiques

Plus de 30 puzzles artistiques à compléter

Superbes représentations de vitraux du surréalisme et de la fantaisie du XXe siècle

De nouvelles options pour introduire un plus grand défi, comme les angles de tessons aléatoires

Une nouvelle bande originale du compositeur Nikita Sevalnev

