Goblin Sword apporte Castlevania et Mega Man-Inspired Platforming pour changer la semaine prochaine

Le lancement la semaine prochaine sur Nintendo Switch est Épée gobeline, un jeu de plateforme-action pixel-art qui apportera une nouvelle dose de vibrations rétro classiques à notre console hybride préférée.

Complet avec des éléments RPG légers, le jeu voit une armée de monstres dirigée par un sorcier maléfique envahissant votre ville natale. C’est à vous de tuer autant de monstres que possible, de collecter du butin, d’éviter les pièges dangereux et de vaincre les boss menaçants en cours de route. Vous pouvez également vous attendre à une rencontre fatidique avec le sorcier diabolique.

Le jeu a été initialement publié pour iOS, mais ce nouveau port comprend “des graphismes d’arrière-plan redessinés et quelques petits changements de gameplay”. On nous dit aussi qu’il a été inspiré par des classiques comme Castlevania et Mega Man X. Voici une liste rapide des fonctionnalités:

Fonctionnalités:

– 89 niveaux

– 13 boss

– 30 armes avec des attaques spéciales uniques

– 30 reliques qui vous confèrent des capacités

– 14 costumes

– 8 tuteurs qui vous suivent et vous assistent

– 5 niveaux secrets très difficiles

– Décorez votre maison avec des souvenirs

Goblin Sword devrait être lancé le jeudi 13 février pour 4,99 $ / 4,49 £ / 4,99 €. Une vente de lancement de 40% sera toutefois disponible, ce qui ramènera ce prix à 2,99 $ / 2,69 £ / 2,99 € pour une durée limitée.

Aimez ce que vous voyez? Faites-nous savoir si vous saisirez celui-ci avec un commentaire ci-dessous.

.