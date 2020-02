Godfall révèle des images 4K impressionnantes de ses protagonistes

Jeux de contre-jeu il nous a au bord du siège en attendant plus d’informations sur Godfall, le premier jeu présenté pour la prochaine génération de consoles, mais au moins nous avons de nouvelles images 4K montrant les personnages du jeu en haute résolution. Ne vous attendez pas à connaître le nom de nos protagonistes, car les noms de ces images sont intentionnellement vagues, ne les énumérant que par numéro.

Cliquez sur les images pour les voir en 4K.

Bien que nous attendions toujours la révélation de PS5, nous savons qu’il y a deux jeux tiers confirmés pour la prochaine génération de consoles. Square Enix et les gens peuvent voler a récemment révélé que Outriders arrivera à PS5 et la nouvelle Xbox et Godfall de la part de Jeux de contre-jeu, qui a été révélé lors de Les Game Awards 2019.

Source: Jeux de contre-jeu

