Godfall sera très similaire à Monster Hunter et Dark Souls, selon ses développeurs.

Le jeu vidéo RPG pour PS5 et PC révèle de nouveaux détails sur son histoire et ses combats.

Cela fait un moment que nous n’avons pas vu la bande-annonce de Godfall pour la première fois aux Game Awards, le jeu de rôle qui arrive sur PlayStation 5 et PC. Après cela, nous avons reçu quelques détails de son gameplay, mais certaines questionsc’était encore un grand mystère.

Godfall sera basé sur différents romans de science-fictionMaintenant, un utilisateur Resetera a partagé un article publié dans le numéro 174 du PlayStation Official Magazine UK. Dans ce document, les développeurs de Godfall parlent des mécanismes du jeu, le comparant à de grands titres comme Monster Hunter de Capcom ou la star de FromSoftware, Dark Souls. C’est parce quele combat récompense un jeu agressif et un timing précis, et comprennent des gouttes et des bottillons similaires à Destiny et Monster Hunter. D’un autre côté, l’esthétique des batailles n’est pas sans rappeler Dark Souls.

De plus, son histoire sera inspirée de romans fantastiquesL’archive des tempêtes, par Brandon Sanderson;La première loipar Joe Abercrombie; yFondationIsaac Asimov. À Godfall, nous entrerons dans la peau d’un des derniers membres de l’Ordre du Chevalier pour arrêter la fin du monde. Il y aura trois classes différentes à choisir et un mode coopératif sera inclus. Ses créateurs attachent également de l’importance aux quatre éléments (feu, eau, terre et air), précisant qu’ils jouent un rôle fondamental.

Ses créateurs prévoient de le lancer fin 2020Godfall a été présenté comme l’un des premiers titres de nouvelle génération, car sa sortie est prévue pour PS5 et PC. DepuisJeux de contre-jeuIls veulent profiter pleinement du matériel dont ils disposent et lancer ce projet sur le marché enNoël 2020, bien qu’ils n’aient pas encore spécifié de date précise.

Si ce pronostic est rempli, Godfall lèveraPlaystation 5, console qui a annoncé hier la conception de son contrôleur, le nouveau DualSense, l’une des révélations les plus attendues de la prochaine génération qui est venue par surprise.

