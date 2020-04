Godzilla Coming to Magic: The Gathering in Upcoming Card Set

Les Planeswalkers of Magic: The Gathering devraient trouver de nouveaux ennemis massifs, alors que Godzilla et ses amis sont en route. Wizards of the Coast a annoncé son partenariat avec Toho Co., Ltd. pour apporter le kaiju de la franchise Godzilla au jeu de cartes à collectionner.

Les monstres de la franchise d’aventure d’horreur de science-fiction devraient être une caractéristique du prochain jeu de cartes, intitulé Ikoria: Lair of Behemoths, qui arrivera le 16 avril dans Magic: The Gathering Arena et le 15 mai dans les magasins de détail du monde entier. L’ensemble est décrit comme suit:

Ikoria: Lair of Behemoths présente aux joueurs un tout nouveau monde plein de monstres incroyables et les humains qui se lient avec eux. L’ensemble présente aux joueurs Lukka, un fier membre des Coppercoats, l’unité militaire qui protège la ville de Drannith des monstres sauvages d’Ikoria. Le monde de Lukka est changé à jamais lorsqu’il établit une connexion mystique avec un chat féroce et ailé. De tels liens sont trahisons à Drannith, forçant Lukka à fuir le domicile qu’il avait juré de protéger. Désormais un monstre banni, le «bonder», Lukka doit survivre à la nature sauvage d’Ikoria avec l’aide du planeswalker Vivien Reid.

Chaque carte Godzilla Monster Series comprendra un monstre du panthéon de la franchise Godzilla. Seize des cartes monstres seront disponibles en anglais, et trois autres uniquement en japonais. Les fans peuvent obtenir le Godzilla, le roi des monstres (jusqu’à épuisement des stocks) en achetant un affichage du pack de boosters via une boutique du réseau Wizards Play Chaque affichage de booster de projet scellé contiendra une carte aléatoire Godzilla Series Monster. Ikoria: Lair of Behemoths Collector Boosters contiendra également deux cartes Monster Godzilla Series aléatoires. Les cartes Monster de la série Godzilla n’apparaîtront pas dans les booster packs.

“Magic: le multivers riche et engageant du Rassemblement offre des opportunités uniques pour explorer de nouveaux mondes comme Ikoria, remplis de monstres incroyables qui sont plus grands que nature”, a déclaré Kyoko Yoshida, directrice principale, Ventes et marketing au Japon, Wizards of the Coast. «Collaborer avec TOHO CO., LTD pour amener Godzilla, Mothra, King Ghidorah et bien d’autres dans le même monde pour combattre les Planeswalkers de Magic et de nouvelles créatures pour une collaboration inédite est une expérience extraordinaire que nous ne pouvons pas attendez que les joueurs en profitent. »

La gamme de kaiju sont:

* Anguirus, tueur blindé

* Babygodzilla, Ruine Reborn

* Biollante, forme de bête végétale

* Spacegodzilla Bio-Quartz

* Destoroyah, forme de vie parfaite

* Dorat, l’animal parfait

* Ghidorah, roi du cosmos

* Gigan, Cyberclaw Terror

* Godzilla, Doom inévitable

* Godzilla, roi des monstres

* Godzilla, champion primordial

* Le roi César, ancien gardien

* Roi César, Titan éveillé

* Mothra, reine supersonique

* Rodan, Titan de la fureur ailée

* Spacegodzilla, Void Invader

* 決 戦 兵器 、 メ カ ゴ ジ ラ (Géant cristallin – japonais uniquement)

* 暗 黒 破 壊 獣 、 バ ト ラ (Dirge Bat – japonais uniquement)

* モ ス ラ の 巨大 な 繭 (Great Cocoon de Mothra – japonais uniquement)