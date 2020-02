GOG a modifié sa politique de remboursement

La vitrine de CD Projekt Good Old Games (GOG) a mis à jour sa politique de remboursement.

Comme annoncé sur son site Web, les consommateurs pourront désormais obtenir un remboursement complet dans les 30 jours même s’ils ont téléchargé et joué au jeu.

“Tout le monde chez GOG croit en une approche” les joueurs d’abord “”, a écrit la société.

“Cela signifie que chaque partie de notre magasin est conçue pour les joueurs et que la sécurité et la satisfaction de vos achats sont primordiales pour nous. La dernière mise à jour de notre politique de remboursement volontaire ajoute un autre élément à cette expérience conviviale.”

Bien sûr, il se peut que des utilisateurs cherchent à profiter de cette nouvelle initiative. Par conséquent, le marché s’est réservé le droit de refuser les remboursements dans certains cas.

“Nous espérons que vous prenez des décisions d’achat éclairées et n’utiliserez cette politique de remboursement volontaire mise à jour que si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu”, a déclaré GOG.

“C’est pourquoi il n’y a pas de limites, mais au lieu de cela, nous nous réservons le droit de refuser les remboursements dans des cas individuels.”

La firme a poursuivi: “Veuillez respecter tout le temps et le travail acharné consacrés à la création des jeux auxquels vous jouez et rappelez-vous que les remboursements ne sont pas des critiques. Si vous avez terminé le jeu et que cela ne vous a pas plu, veuillez plutôt partager votre opinion.

“De plus, ne profitez pas de notre confiance en demandant le remboursement d’un nombre déraisonnable de jeux. Ne soyez pas cette personne. Personne n’aime cette personne.”

Au premier trimestre 2019, la société a enregistré une augmentation de 31% de son chiffre d’affaires. En mai dernier, GOG a déployé GOG Galaxy 2.0 dans le but d’être un lanceur à guichet unique.