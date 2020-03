GOG dévoile ses nouveaux cadeaux numériques passionnants

Bien que le contenu gratuit ait été offert sur différentes plates-formes de jeux vidéo en ligne à titre d’incitation, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un programme très attrayant pour le moment et GOG.com vient d’annoncer son nouveau coffret cadeau numérique qui est maintenant disponible dans le cadre de sa vente de printemps.

La plate-forme CD Projekt GOG.com a démarré avec sa vente spéciale de printemps et avant que les fans ne profitent des rabais ces jours-ci, la plate-forme les a invités à télécharger les cadeaux numériques qu’elle a préparés pour cette occasion. Dans l’idée de promouvoir une plus grande immersion dans tout ce qui implique le développement d’un jeu et de ses sections visuelles et sonores, GOG a révélé que les livres d’art, fonds d’écran, avatars et bandes sonores officiels suivants sont maintenant disponibles gratuitement:

Avatars du donjon le plus sombre

Darkest Dungeon Wallpapers

Fonds d’écran Obduction

A Plague Tale: Innocence Artbook

Livre d’art Greedfall

Styx Artbook: Shards Of Darkness

Le livre d’art Surge

L’artbook Surge 2

Vampyr Art Book

Artbook Incidents imprévus

Unforeseen Incidents bande originale officielle

