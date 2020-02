GOG met à jour sa politique de remboursement et les joueurs sont satisfaits

Good Old Games, mieux connu sous le nom de GOG, est l’une des plateformes préférées pour la distribution de titres de joueurs. Au fil des ans, le magasin s’est avéré être du côté des utilisateurs en proposant des jeux sans DRM et en ayant des politiques intéressantes.

CD Projekt RED vient de confirmer un changement de magasin qui a fait le bonheur des joueurs. Pour être plus précis, l’entreprise mettra à jour ses politiques de remboursement en faveur de sa communauté.

GOG: en faveur des acteurs et de leur investissement

A travers une déclaration, CD Projekt RED a brièvement parlé de son approche “les joueurs d’abord”. L’étude a souligné que son magasin a été conçu et travaille toujours avec les joueurs et leur sécurité comme objectif.

Pour poursuivre cette initiative, GOG autorisera désormais les remboursements complets jusqu’à 30 jours après l’achat d’un produit. Le processus sera accessible à tous, même s’ils téléchargent, lancent et lisent les titres qu’ils souhaitent rembourser.

«Il est important pour nous de dire que cette mise à jour est possible grâce à leur respect pour tout le temps et au travail acharné qu’ils ont consacré à la création des jeux qu’ils achètent sur GOG.COM et grâce au fait qu’ils ont joué selon les règles. Nous en sommes reconnaissants et nous vous encourageons à continuer de le faire », a commenté CD Projekt RED.

Comment fonctionnent les remboursements chez GOG?

La bonne nouvelle est que la nouvelle politique de remboursement est disponible dès aujourd’hui. Pour effectuer un remboursement, il est nécessaire de contacter l’équipe de support client avant plus de 30 jours à compter de la date d’achat.

GOG analysera la situation pour s’assurer que “personne n’utilise cette politique pour nuire aux développeurs”. La société a recommandé que, dans le cas où un jeu ne fonctionne pas, les utilisateurs contactent d’abord le support technique avant l’assistance client.

Lorsque vous demandez un remboursement, vous aurez la possibilité de récupérer votre argent dans les fonds du magasin ou de retourner le montant total au mode de paiement d’origine. La première option sera plus rapide, tandis que la seconde peut prendre quelques jours ouvrables, selon le mode de paiement.

Les remboursements comprennent les jeux à accès anticipé, c’est-à-dire les titres en développement. Il n’y a pas de remboursement pour les DLC indépendants, mais l’argent sera remboursé à partir du package complet dont le contenu supplémentaire fait partie.

Il n’y a pas de limite au montant des remboursements qui peuvent être effectués, mais l’entreprise a demandé à être prudent et à ne les rendre valides que si quelque chose ne fonctionne pas comme il se doit. Trouvez plus de nouvelles liées à GOG sur ce lien.

