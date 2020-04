Going Under, le nouveau titre de Team17, première bande-annonce sur Nintendo Switch

Parler de Team17 est de parler de la histoire idem du jeux video. Développeur britannique basé à Wakefield, né en 1990 après la fusion du logiciel 17 bits et de l’équipe 7. Ils sont responsables de sagas telles que Worms, Yooka-Laylee, The Escapists, Overcooked, Alien Breed ou des livraisons occasionnelles de franchises aussi appréciées que Lemmings ou Costume de loisirs Larry. Un développeur mythique, qui, pour beaucoup, fait déjà partie de sa famille de jeu et qui, maintenant, est de retour avec … Aller sous.

Et c’est que Nintendo a partagé, via son profil YouTube officiel, le bande-annonce de lancement de Going Under, le nouveau titre Team17 a récemment été annoncé dans un communiqué de presse. Le jeu, qui arrive bientôt sur Nintendo Switch, est un Donjon sur chenilles généré de façon procédurale dans lequel nous nous occupons de Jackie Fiasco, boursière d’une start-up de produits technologiques dans le rouge. Un curieux satire du monde des affaires dans lequel nous devons descendre aux étages inférieurs de l’entreprise alors que nous progressons en utilisant des fournitures de bureau comme armes.

Que pensez-vous de cette curieuse proposition qui vient de Team17? Pour l’instant, nous devons attendre, car nous ne connaissons toujours pas la date exacte de publication de ce titre saisissant. Heureusement, nous savons que la fenêtre de lancement Going Under le place entre juillet et septembre (troisième trimestre de 2020).

