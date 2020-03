Goku a rejoint la lutte contre le coronavirus!

La situation autour du virus COVID-19 entre dans une phase critique. Certains pays ont une forte quarantaine et, bien qu’au Mexique nous ne soyons pas encore à ces niveaux, il est nécessaire de suivre des indications similaires. Les autorités ont indiqué la suspension des travaux dans certains secteurs et ont recommandé que la population reste dans leurs foyers autant que possible. Malgré les jours difficiles à venir, il est nécessaire de garder l’esprit, et avec l’aide de Goku lui-même, ce ne sera pas un problème.

Récemment, Mario Castañeda, un acteur vocal que vous reconnaîtrez comme étant la voix de Goku en latin espagnol, a partagé une petite vidéo où il invite le public à suivre les instructions que les autorités ont émises concernant la relation et le contact avec d’autres personnes. De même, il a délivré un Kamehameha avec tout son Ki pour aider à combattre le coronavirus.

Salut, je suis … pic.twitter.com/3xbcYvDunu

– Mario C Castañeda P. (@ccp_mario) 19 mars 2020

Sur des sujets connexes, un homme a récemment été condamné à une amende pour avoir ignoré la quarantaine et être sorti jouer à Pokémon Go. De même, aux États-Unis, les employés de la boutique GameStop sont obligés de travailler, malgré le problème du coronavirus.

Via: Mario Castañeda .