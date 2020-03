Goku et Vegeta Super Sayajin God sont en route pour Dragon Ball Z: Kakarot

Bonnes nouvelles! Le DLC pour Dragon Ball Z: Kakarot se rapproche de plus en plus et vous pouvez jouer avec Goku et Vegeta dans leur phase de Dieu (oui, celui aux cheveux rouges).

Le nouveau DLC: Un nouvel éveil (première partie): Whi’s Traning se concentre sur Dragon Ball Z: La bataille des dieux, où vous revivrez la formation avec Whis. Goku et Vegeta s’entraîneront au maximum pour pouvoir augmenter leur niveau de puissance, débloquer de nouvelles compétences, de nouveaux coups finaux et avoir suffisamment d’expérience pour affronter le dieu de la destruction: Beerus.

Vous vous souvenez de la scène de Dragon Ball Z: La bataille des dieux, où Beerus arrive sur Terre et surprend Goku et Vegeta alors qu’ils sont avec leurs amis sur un navire? Eh bien maintenant, il sera possible de revivre toute cette action épique.

Ce DLC sera inclus dans le Season Pass du titre Namco Bandai, que vous pouvez acheter dans le magasin de votre plateforme préférée; Il n’est pas encore confirmé s’il sera disponible séparément.

Le contenu supplémentaire devrait sortir au printemps, mais malheureusement, la date n’a pas été publiée. Il s’agit du premier contenu bonus payé à atteindre le titre, et comme nous le savons, le Season Pass comprendra 2 chapitres originaux et une nouvelle histoire.

Heureusement, vous n’avez pas besoin d’avoir terminé l’histoire principale pour accéder à la formation Whis. De plus, les points d’expérience que vous gagnez dans ce chapitre seront également enregistrés dans l’histoire principale.

Le titre Namco Bandai a connu un nombre incroyable de ventes depuis son lancement en janvier de cette année.

Dragon Ball Z: Kakarot est disponible sur PS4, Xbox One et PC.

