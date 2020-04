Gold Edition montre le gameplay pour son arrivée sur Switch

Un nouveau arcade plate-forme de ceux pour tester nos réflexes et style visuel nostalgique pixelart, prévoit de rejoindre l’eShop de la console Joy-Con, il est Random Heroes: Gold Edition, une nouvelle collaboration entre le développeur indépendant Woblyware – connu par des titres précédents comme League of Evil, Omega Strike ou Devious Dungeon 1 et 2-, Somepx – créateur de la curieuse combinaison de puzzles et de plateformes Mekabolt – et Ratalaika Games, un puissant éditeur indépendant où Il y en a, responsables d’avoir apporté plusieurs des éléments ci-dessus au Nintendo Switch eShop et bien d’autres à venir.

Dans ce document, une série de héros anonymes des origines les plus étranges (d’où le titre du jeu) seront confrontés à une invasion extraterrestre à laquelle ils doivent mettre une arme de freinage prête. L’aventure se compose de neuf chapitres avec douze niveaux chacun, et en eux, en plus de liquider chaque bug qui vient près de nous, nous pouvons collecter des pièces que nous pouvons investir plus tard dans l’amélioration de notre équipement d’armes, en pouvant choisir parmi 28 héros les plus aléatoires , chacun avec ses capacités uniques respectives. Ce jeu sera disponible dans le Nintendo Switch eShop à partir de demain vendredi 3 avril pour 4,99 €, et pour avoir une meilleure idée de ce qui nous attend, vous pouvez jeter un œil à sa bande-annonce de présentation:

Bande-annonce de présentation de Random Heroes: Gold Edition (Nintendo Switch eShop)

