Golf With Your Friends a une date sur Nintendo Switch

Il ne fait aucun doute que le golf est l’un des sports préférés dans le monde des jeux vidéo, avec le football, le basket-ball et le tennis, c’est pourquoi au cours de ces décennies, il a eu un grand nombre de titres qui le soutiennent, soit exclusivement dédié en tant que jeu ou même combiné avec des éléments RPG, avec des résultats intéressants. C’est pourquoi il n’est pas surprenant que l’on envisage de rejoindre le catalogue de la console hybride, et qu’elle ait même le soutien d’un éditeur puissant comme Team 17, qui a déjà participé à un grand nombre de sorties comme Yooka-Laylee , Overcooked ou Neon Abyss, étant cette fois Jouez au golf avec vos amis celui qui rejoint le parti suivant 19 maiSelon l’eShop de la Nintendo Switch, il a été en charge d’annoncer longtemps à l’avance.

Pourquoi avoir des amis si ce n’est pas pour jouer au golf … avec vos amis! Rien n’est hors de limites en participant à 9 parcours remplis de mini-golf simultanés passionnants et rapides pour un maximum de 12 joueurs! Et cela ne s’arrête pas là, car les joueurs peuvent s’attendre à des cours et des contenus supplémentaires à l’avenir!

Caractéristiques clés

Multijoueur pour 12 joueurs! Assurez-vous que vos compétences correspondent lorsque vous jouez contre 11 autres golfeurs en multijoueur en ligne.

Cours thématiques! 9 champs avec des mécaniques et des trous uniques, devenez un pro sur le parcours des pirates ou cherchez un albatros.

Des bonus! Poussez un coin entre vos amis pendant que vous attrapez sa balle avec du miel, la congeler ou la transformer en cube.

Trois modes de jeu! Jouez au golf miniature classique, tirez sur les paires dans les cerceaux ou échangez le trou contre un but au hockey

Éditeur de niveaux! Donnez un tour au jeu en créant, en partageant et en jouant à vos propres jeux.

Personnalisations! Transformez la rue en terrain, avec des chapeaux, de la fourrure et des sentiers déverrouillables pour votre balle.