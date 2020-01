Gollum confirmé pour Xbox Series X et PS5

Le Seigneur des Anneaux: Gollum a été confirmé pour Xbox Series X et PS5.

Des nouvelles qui Le Seigneur des anneaux: Gollum n’est pas surprenant étant donné que le développeur a annoncé qu’il sortirait sur “toutes les plateformes pertinentes à ce moment-là”. Néanmoins, la confirmation est agréable.

Parallèlement aux plates-formes, les développeurs ont également révélé que ceux qui jouent au jeu devraient s’attendre à ce que Gollum soit différent de ce qu’il fait dans les films.

S’exprimant dans la dernière édition du magazine Edge, le producteur principal Kai Fiebig suggère que le personnage ressemblera davantage à celui qu’il décrit dans les romans. Il passera de sa forme originale à sa forme finale après avoir été corrompu par l’Anneau Unique.

“Tolkien n’a pas donné de référence de taille pour Gollum, pour commencer”, a ajouté le directeur artistique Mathias Fischer (merci, IGN). “Donc dans les premières illustrations, il est gigantesque. Il est comme un monstre sortant du marais. “

Cela ne veut pas dire qu’il sera un grand personnage ou un petit d’ailleurs, car Daedalic Entertainment n’a pas donné de détails sur l’apparence du personnage.

N’entrez pas dans le jeu en vous attendant à ce que Gollum ressemble à Andy Serkis.

Ailleurs dans l’article, il mentionne que les Nazgûl auront également un rôle à jouer, mais ils ne ressembleront pas non plus à ceux représentés dans les films. La pièce réitère également le conflit interne et psychologique du personnage qui entrera en jeu, car vous aurez les deux personnalités de Gollum qui vous parleront.

«Ce n’est pas seulement choisir d’être Sméagol ou Gollum, car pour Gollum en tant qu’entité, ce n’est pas si simple. Chaque personnalité est attaquée par l’autre; chacun doit se défendre », a déclaré le concepteur du jeu Martin Wilkes (via Wccftech). «Vous aurez peut-être deux, trois ou quatre conflits par chapitre qui mèneront à un point de décision final. Et à ce point de décision finale, il sera plus difficile de choisir Sméagol, par exemple, si vous avez toujours combattu pour le côté de Gollum auparavant. “

Attendu en 2021, aux côtés de la PS5 et de la Xbox Series X, le jeu sortira également sur PC.