Gone Home, Drawful 2 et Hob sont gratuits sur Epic Games Store

Trois jeux sont gratuits cette semaine sur Epic Games Store.

Le plutôt excellent Gone Home est gratuit le Epic Games Store aux côtés de Hob de Runic Games et Drawful 2.

Rentrés chez eux, le jeu d’exploration à la première personne de The Fullbright Company, a été initialement publié en 2013 et raconte l’histoire de la famille Greenbriar à travers le point de vue de leur fille qui trouve sa famille disparue après son retour d’un an à l’étranger.

Runique Plaque est un titre d’aventure d’exploration situé dans un monde vibrant et luxuriant qui semble en surface plutôt tranquille. Malheureusement non. La violence «se cache dans des endroits cachés» car une «vie voyou infecte» le paysage.

Enfin, le jeu de société Drawful 2 sera également disponible pour nada jusqu’au 9 avril. Dans le jeu, vous dessinerez des “choses étranges et drôles” comme “lanceur de nachos” ou “mort par trombone”. D’autres joueurs saisiront ce qu’ils pensent du dessin et ceux-ci deviennent les mauvaises réponses à choix multiple. Ensuite, tout le monde essaiera de deviner la réponse réelle.

La semaine prochaine, jeu de détective Sherlock Holmes: Crimes et punitions sera libre.

Les jeux gratuits de la semaine dernière étaient World War Z et Tormentor x Punisher.

