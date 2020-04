Good News Gaming: L’acteur vocal d’Aerith a une réaction émotionnelle à se voir

Une autre semaine signifie un autre épisode de Good News Gaming, le spectacle qui aspire à remonter le moral et à réchauffer le cœur en vous montrant toutes les choses cool, amusantes et étranges qui se produisent dans le monde merveilleux des jeux vidéo.

L’épisode de cette semaine réunit de vieux amis, célèbre deux grandes sociétés de bienfaisance et met en évidence l’ingéniosité d’un petit aquarium pour rassembler les gens en période d’isolement social.

Si cela ne suffisait pas, notre propre Dan Auer a utilisé ses incroyables compétences en conception pour organiser une bataille Pokémon de manière très cool. Dan était confiant dans ses compétences et dans son équipe, mais il ne savait pas que son voisin de neuf ans était également un formidable entraîneur Pokémon. Regardez la vidéo pour voir comment tout cela s’est déroulé.

Au-delà de cela, la communauté passionnée de Final Fantasy XIV s’est réunie pour se souvenir et célébrer Ferne Le’roy, récemment décédée. L’acte de mémoire a impliqué des joueurs du monde entier entreprenant une marche commémorative.

Naturellement, nous avons une autre vitrine d’Animal Crossing: New Horizon, et cette fois-ci sur le thème Pokemon. Si vous pensiez que la recréation de Mother dans le jeu était impressionnante, attendez de voir comment un joueur a réussi à donner vie à Pokemon – c’est spectaculaire. Et enfin, il y a des animations faciales ridicules, car si tout le reste échoue, les bouches tordues et les yeux embrochés feront sûrement sourire vos visages très normaux.

Oh et restez à l’écoute pour un camée spécial de Greg Miller de Kinda Funny, qui fait également sa part pour la charité et invite la fine communauté GameSpot à aider.

Nous espérons que vous apprécierez cette série, et si vous avez des nouvelles positives, des mèmes stupides ou des choses que vous aimeriez voir mises en évidence, faites-le nous savoir dans les commentaires et cela pourrait apparaître dans une future vidéo. Si vous avez raté l’épisode précédent de Good News Gaming, rendez-vous sur notre chaîne YouTube et rattrapez-vous.