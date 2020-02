Good Smile révèle de nouveaux Nendoroid et Figma sur le thème des jeux vidéo au Wonder Festival 2020

Ce week-end, le Wonder Festival 2020 (hiver) se déroule dans la préfecture de Chiba, au Japon. Pour célébrer cet événement, la Good Smile Company a dévoilé sa prochaine gamme de Figmas et Nendoroids. Comme d’habitude, il existe une large gamme de jeux vidéo sur le thème. Certains d’entre eux comprennent Bayonetta, Pearl et Marina Figmas (Splatoon 2), Ryza Nendoroid de Atelier Ryza, et même un regard sur le héros de Dragon Quest XI. Nous en avons rassemblé autant que possible. Jetez un œil ci-dessous:

Pour plus d’informations sur les prochaines versions de Good Smile Company, consultez sa page Twitter officielle ou la galerie d’exposition sur son site Web.

