Google a payé un millionnaire pour avoir l’e-sport Call of Duty sur YouTube

Activision Blizzard a commencé l’année avec tout en concluant un accord d’esports avec Google. Si vous ne vous en souvenez pas, grâce à cette alliance, les compétitions Call of Duty, Overwatch et Hearthstone seront exclusives à YouTube pendant un certain temps.

Lorsque la nouvelle a été révélée, aucun détail de la transaction impliquée dans cet accord n’a été divulgué. Cependant, des rapports récents ont révélé le montant approximatif que Google a payé pour avoir des ligues compétitives sur sa plate-forme vidéo.

L’Esports Observer note que la transaction est évaluée à environ 160 MDD $ pour un accord de 3 ans pour les pouvoirs des franchises susmentionnées. Auparavant, la Overwatch League avait une exclusivité de 2 ans sur Twitch et ledit accord a été conclu avec 90 $ MDD.

Il convient de mentionner que le chiffre actuel est une estimation basée sur le rapport de plusieurs personnes familières avec les termes du contrat. Ni Activision Blizzard ni Google n’en ont parlé, nous ne connaissons donc pas le montant exact de cette transaction.

En outre, certaines sources ont souligné que le contrat entre les entreprises établit la vente de publicités et d’autres accords qui pourraient augmenter considérablement les revenus des ligues. Il est également noté que les incitations et les objectifs sont réalisables, il semble donc que les deux parties soient satisfaites de l’alliance.

Pour augmenter le nombre de téléspectateurs dans ce nouveau projet, Pete Vlastelica, directeur exécutif d’Activision Blizzard, a révélé qu’il prévoyait de donner plusieurs récompenses aux joueurs qui suivent les événements sur YouTube.

Ryan ‘Fwiz’ Wyatt, directeur des jeux sur YouTube, a déclaré que les récompenses dans les émissions d’Activision Blizzard seront une incitation importante pour que le nombre d’audience augmente progressivement. Allez sur ce lien pour lire d’autres nouvelles sur les e-sports.

