Google annule sa conférence des développeurs en cas de crise de coronavirus

Les mesures qui ont été prises pour lutter contre le coronavirus ont augmenté dans différentes parties du monde et la plupart s’accordent sur la nécessité d’éviter les événements qui rassemblent de nombreuses personnes. Cela a provoqué des affectations ou des annulations d’événements importants pour le monde de la technologie et des jeux vidéo et aujourd’hui 2 absences notables pour cette année ont été confirmées.

Au milieu de la crise causée par l’épidémie de coronavirus en Chine et le risque que cela comporte au niveau international, Google a annoncé qu’une conférence annuelle pour les développeurs, I / O, ne se tiendra pas cette année à titre préventif en cas d’urgence. de la santé. Selon un représentant de Google, l’événement, qui se tiendrait du 12 au 14 mai, n’aura pas lieu et le processus de remboursement pour ceux qui ont payé un billet commencera le 13 de ce mois. Il convient de mentionner que la société a fait référence à l’annulation en face à face, il y aurait donc des possibilités de la célébrer en ligne: “en raison de préoccupations concernant le coronavirus (COVID-19), et conformément au guide de santé des centres de le contrôle et la prévention des maladies, l’OMS et d’autres autorités sanitaires, nous avons décidé d’annuler l’événement face à face de Google I / O “.

D’un autre côté, la mauvaise nouvelle est également arrivée pour la scène du développement de jeux vidéo au Royaume-Uni car l’événement GamesFirst London ne verra pas son édition 2020, prévue en avril, pour la même situation, comme annoncé par les développeurs qui y participeront. : “Nous pensons que de grandes choses se produisent lorsque les communautés se réunissent pour partager et apprendre les unes des autres, ce qui rend cette décision particulièrement difficile. Cependant, nous ne voyons pas d’autre alternative responsable.”

Dans des informations connexes, les organisateurs d’EVO 2020 ont déjà répondu à la possibilité d’annulation. Aussi, une initiative scientifique nécessite le soutien des utilisateurs de PC pour lutter contre la maladie, découvrez comment dans ce lien.

