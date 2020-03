Google demande à ses employés de faire du télétravail pour éviter le coronavirus

Google a demandé à tous ses employés des États-Unis et du Canada travail à domicile pour empêcher l’expansion de coronavirus, tel que rapporté par CNN. Dans un email obtenu par les médias précités, le géant de la technologie conseille de suivre cette mesure pendant un mois entier, soit jusqu’au 10 avril prochain. Aux États-Unis, l’épidémie s’additionne 27 décès et plus de 770 cas confirmé.

“Par mesure de précaution et pour la protection d’Alphabet et de la communauté en général, nous vous recommandons de travailler à domicile si votre travail le permet”, a écrit Chris Rackow, vice-président de la sécurité mondiale de Google. L’exécutif a ajouté que son objectif est de réduire “de manière significative la densité de la population” réduire le risque d’infection Dans leurs bureaux. De cette façon, ils peuvent également collaborer avec les établissements de santé publics.

L’annonce intervient après une série de mesures prises dans divers pays Pour éviter plus d’infections. Il y a quelques jours Facebook a fermé ses bureaux à Londres après avoir su qu’un employé avait contracté le virus. Microsoft et Amazon Ils ont fait de même à Seattle en raison du nombre croissant d’infections dans cet État.

Dans Madrid avoir suspendu toutes les activités éducatives pendant 15 jours à partir du 11 mars, tandis que les vols vers l’Italie ont été annulés suite à l’isolement dicté par le gouvernement de Giuseeppe Conte. Il télétravail et l’enseignement à distance sont alternatives nécessaires qui a commencé à être utilisé en Chine pendant plusieurs semaines.

La dernière mise à jour confirme 118 582 infectés et 4 262 morts par le coronavirus dans le monde. Aux États-Unis, le nombre d’infections est en augmentation et les gens ont commencé à voler le gel désinfectant et les masques des cabinets médicaux et magasins Certains hôpitaux de Washington D.C. Ils ont commencé à faire l’inventaire à chaque quart de travail pour s’assurer que les fournitures ne sont pas volées par les employés.

