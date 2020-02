Google étend Stadia aux appareils Android autres que Pixel plus tard cette semaine

Par Stephany Nunneley,

Mardi 18 février 2020 19:55 GMT

Google étendra bientôt son service Stadia à d’autres appareils Android que son propre Pixel.

Actuellement, le seul téléphone mobile qui prend en charge Stadia est le Google Pixel, mais cela changera le 20 février.

La société a annoncé aujourd’hui que le service de streaming sera pris en charge sur certains appareils Samsung, ASUS ROG et Razer.

Une liste complète est ci-dessous.

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 +

Samsung Galaxy S8 Active

Samsung Galaxy Note8

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9 +

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10E

Samsung Galaxy S10 +

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10 +

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 +

Samsung Galaxy S20 Ultra

Téléphone Razer

Razer Phone 2

Téléphone ASUS ROG

ASUS ROG Phone II

Vous pourrez également bientôt jouer sur la nouvelle gamme Samsung S20 lors de sa sortie en mars.

Google a récemment annoncé que cinq jeux supplémentaires arrivaient sur sa plateforme de streaming. Les jeux sont Lost Words: Beyond the Page, Stacks on Stacks (on Stacks), Spitlings, Serious Sam Collection et Panzer Dragoon: Remake.

