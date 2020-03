Google installe le deuxième studio indépendant Stadia à Playa Vista

Le géant de la recherche et des logiciels Google a révélé qu’il ouvrait un deuxième studio indépendant pour son service de streaming Stadia.

Dans un article de blog, le vice-président et chef de Stadia Games and Entertainment, Jade Raymond, a déclaré que la société mettait en place un développeur à Playa Vista en Californie avec PlayStation, EA et Sony Santa Monica vétérinaire Shannon Studstill à la tête.

Cela fait suite à l’ouverture par Google du premier studio Stadia Home and Entertainment à Montréal en octobre, quelques semaines seulement avant le déploiement de la plateforme. La révélation de ce studio californien intervient également dans le sillage de la capture de Google Typhoon Studios en décembre. Raymond a admis que cela pourrait prendre un certain temps avant de voir le contenu de première partie des propres studios de Google.

“Le nouveau studio de Playa Vista se concentrera sur la livraison de jeux exclusifs, en utilisant de nouvelles mécaniques de jeu, des façons créatives de jouer ensemble et des modèles d’interaction uniques que nous commençons tout juste à explorer”, a écrit Raymond. “Bien que nous ne soyons pas encore prêts à partager des plans de jeu spécifiques, soyez assurés que nous écoutons ce que les joueurs veulent et ajoutons nos propres rebondissements Stadia pour créer de nouvelles adresses IP et expériences.”

“Je suis une fan de Shannon depuis longtemps et j’ai admiré son travail primé à la tête du studio Santa Monica de Sony et les franchises déterminantes de l’industrie comme God of War qui ont conquis des fans du monde entier. Elle possède une vaste fond dans le développement de produits et le leadership créatif, mais surtout, c’est une visionnaire qui, en tant que directrice du studio, dirigera et inspirera les équipes de Playa Vista. Nous sommes ravis de l’accueillir dans la famille Stadia. “

Google a été assez silencieux sur Stadia depuis sa sortie en novembre. La plateforme n’a pas été mentionnée une seule fois dans le dernier appel financier de la société mère Alphabet, qui couvrait la période de déploiement de Stadia.