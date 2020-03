Google lance le programme d’auto-édition indépendant de Stadia Makers avec Unity

Le géant de la recherche et des logiciels Google s’est associé à la société de moteurs Unity pour l’initiative d’auto-édition de Stadia Makers.

Annoncé hier lors du Google Games Developer Summit, le programme est destiné aux développeurs indépendants “expérimentés”, bien que les critères ne soient pas clairs.

Participer à Stadia Makers signifie que les studios auront accès à l’assistance technique d’Unity pour s’assurer que leurs projets atteignent les dates alpha, bêta, cert et de sortie. De plus, les développeurs du programme recevront un maximum de cinq kits de développement, en plus du financement de l’équipe Stadia.

Le programme est ouvert aux développeurs utilisant Unity 2019.3 ou version ultérieure qui ont l’intention de sortir leur jeu cette année ou en 2021.

“Le fait est que beaucoup plus de studios ont demandé à participer à notre lancement que nous ne pouvions travailler à l’époque”, a écrit Google.

“Merci pour votre ambition, votre patience et le soutien que représentent ces applications. Maintenant que nous sommes dans quelques mois, nous avons amélioré nos outils et établi de nouveaux partenariats qui nous permettront de travailler avec des studios plus indépendants.

“Pour cette expansion de l’auto-édition, Stadia Makers s’associe à Unity, une équipe ayant une longue histoire de construction de nouvelles plateformes et de services de jeu main dans la main avec la communauté des développeurs. Unity a travaillé avec des milliers de développeurs de jeux au fil des ans. , et aujourd’hui, 50% de tous les nouveaux jeux bénéficient d’un support optimisé pour Stadia et plus de 25 autres plates-formes. “

Cela fait suite au lancement plutôt étrange de Stadia en novembre 2019.