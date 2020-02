Google n’a pas mentionné STADIA dans son récent rapport financier

Jouer avec le battage médiatique, c’est comme le faire avec le feu et comme dans d’autres formes de divertissement, les jeux vidéo, les consoles et les services peuvent voir leur chance gagnée ou perdue s’ils ne répondent pas aux attentes créées et aux besoins du public. Google STADIA a été présenté comme une révolution dans le jeu et jusqu’à présent, ce sont des détails plus négatifs qui ont donné de quoi parler. C’est une réalité que le service ne décolle toujours pas et cela était notoire dans le récent rapport de Google.

Selon un rapport TweakTwon, le récent rapport financier de Google a mis en évidence les milliards de dollars que la société a rapportés en termes de revenus de leurs entreprises respectives. Cependant, il y avait une absence dans la présentation et c’était STADIA, un service de streaming de jeux vidéo qui n’a pas été mentionné. En ce sens, les informations indiquent que même les documents officiels publiés après le rapport ne contiennent aucune ligne ou paragraphe concernant STADIA, détail à ne pas négliger compte tenu du fait que le service a un lien avec YouTube.

Après avoir examiné la transcription du rapport et le communiqué de presse de Google, LEVEL UP a confirmé que les mots STADIA et jeux vidéo n’apparaissent pas, il a également été constaté qu’aucun investisseur n’était intéressé à poser des questions sur le service de streaming de jeux vidéo.

