Google présente une liste de nouveaux téléphones compatibles avec Stadia est le vôtre parmi eux?

Plusieurs appareils de Samsung, Razer et ASUS rejoignent la famille de la plate-forme de jeu cloud.

Depuis son lancement en novembre dernier, la plate-forme de jeux en nuage Stadia a été confrontée à de nombreux problèmes d’accessibilité qui ont entravé son succès. L’un de ces problèmes est la quantité et la variété desappareils compatibles, qui dépendent également de Chromecast Ultra. Par conséquent, Google a annoncé une nouvelle vague de matériel que Stadia pourra héberger à partir du 20 février prochain.

Plus précisément, nous parlons de presque un score detéléphones portables. La plupart d’entre eux viennent de Samsung, mais il y en a aussi de Razer et d’ASUS. “Combiné aux appareils Pixel 2, 3 et 4, Stadia vous permettra de jouer à des jeux sur plus de 20 téléphones Android différents à partir du 20 février. Vous pouvez également jouer sur des tablettes, des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau ainsi que des téléviseurs utilisant Chromecast Ultra.” Le site officiel.

Notre collègue Jess Bella a récemment écrit un article disant que Stadia devrait profiter de sa chance de briller si elle ne veut pas être réduite à l’insignifiance dans un marché où le jeu dans le cloud devient de plus en plus palpable chaque jour qui passe. Une partie de ces efforts va porter la plate-forme à un plus grand nombre d’appareils, y compris tous les Chromecast Ultra, il semble donc que la société commence à prendre la bonne voie.

Sous ces lignes, vous pouvez voir les nouveaux téléphones qui hébergeront Stadia ce mois-ci.

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 +

Samsung Galaxy S8 Active

Samsung Galaxy Note8

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9 +

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10E

Samsung Galaxy S10 +

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10 +

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 +

Samsung Galaxy S20 Ultra

Téléphone Razer

Razer Phone 2

Téléphone ASUS ROG

ASUS ROG Phone II

