Google prévoit de lancer une version gratuite de STADIA cette année

Entrer dans l’industrie du jeu vidéo n’est pas facile et moins si le premier raid ne survit pas au battage médiatique généré avec les annonces précédentes. Précisément, l’équipe responsable de STADIA vit cela tout seul parce que les débuts du service n’ont pas été comme prévu et il y a actuellement beaucoup de doutes sur la capacité à survivre dans un environnement prêt à recevoir de nouvelles consoles et des services spécialisés de de sociétés connues. En ce sens, il semble que le changement de stratégie soit imminent et Google pariera sur l’accès gratuit à une version de base de STADIA.

Lors d’une interview avec Protocol (via GameSpot), Phil Harrison, vice-président de Google, a parlé des plans de STADIA pour cette année et de la façon dont ils cherchent à faire un début qui les a laissés mal debout devant la communauté des joueurs. À cet égard, le manager a déclaré attendre la réception de STADIA et l’équipe a estimé que la meilleure stratégie serait de proposer une version gratuite qui s’appellera STADIA Base et fera ses débuts cette année.

En ce sens, Harrison a déclaré que l’engagement en faveur d’un accès gratuit sera soutenu de manière simple pour vivre l’expérience STADIA immédiatement grâce à ses centres de données, il ne suffira donc qu’à l’utilisateur de vouloir jouer et d’avoir un appareil avec connexion Internet: “la grande différence stratégique est que dans les prochains mois, vous pourrez découvrir Stadia gratuitement. Sans argent, sans avoir à mettre une boîte dans votre maison, vous pouvez cliquer et jouer à des jeux incroyables directement à partir de nos centres de données “.

