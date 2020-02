Google reste attaché à STADIA, mais il faudra du temps pour montrer son potentiel

Le démarrage de Google STADIA n’a pas été comme prévu, du moins pas dans ce qui correspond à tout le battage médiatique généré lors de sa phase de divulgation, mais l’équipe responsable de son fonctionnement ne perd pas son sang-froid car la stratégie n’est pas destinée à rendre forme immédiate. En ce sens, on s’attend à ce que la plateforme se développe au fil du temps et montre dans quelques années son plus grand potentiel.

Lors d’une interview avec Engadget, Andrey Doronichev, directeur de la gestion des produits chez Google, a parlé du présent de STADIA et de la perspective future. En ce sens, le responsable a assuré que l’annonce de la plateforme envisage une vision à long terme, donc elle n’est pas perceptible à l’heure actuelle: “nous sommes allés plus loin avec notre vision, ce qui est formidable, mais il faudra du temps pour y arriver. Non ce ne sont que quelques améliorations marginales, ce n’est pas une caractéristique spécifique. C’est une déclaration grande et audacieuse de notre direction. Nous y allons avec beaucoup, beaucoup de confiance. Donc, à en juger par la vitesse jusqu’à présent, dans tout Dans ce cas, j’ai plus confiance en notre capacité à livrer et à offrir une expérience. “

Par la suite, Doronichev a déclaré qu’il y avait confiance en l’équipe responsable de STADIA en termes de portée et de développement, car Google a démontré sa capacité avec une plate-forme telle que demandée YouTube: “STADIA est basé sur la même infrastructure, l’infrastructure de Google, qui a J’ai fourni des requêtes de recherche et des vidéos YouTube à des milliards d’utilisateurs dans le monde au cours de la dernière décennie. C’est donc l’une des choses qui, je pense, ne fait aucun doute; nous pouvons le faire. “

