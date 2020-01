Google s’associe à BT en Europe pour Google Stadia

Le géant de la recherche et des logiciels Google s’est associé à la société de télécommunications BT pour sa plateforme de streaming Stadia en Europe.

L’accord verra la société Internet planifier la sortie de packages haut débit qui incluent Stadia Premiere Edition. Il fait suite à la société britannique de télécommunications Vodafone qui établit un partenariat avec le service rival Microsoft Project xCloud pour cette région.

“Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat multi-produits avec BT au Royaume-Uni pour faire progresser l’industrie du jeu dans le cloud”, a déclaré le directeur général de Google EMEA et vice-président des appareils et services, Michiel Van Eldik.

“BT a fait ses preuves en tant que leader de l’industrie dans la fourniture de services et de produits de nouvelle génération à ses clients. Grâce à l’annonce d’aujourd’hui, nous sommes en mesure de rendre le meilleur contenu de jeu encore plus accessible et de continuer à changer la façon dont les gens accèdent, jouer et profiter de leurs jeux préférés. “

Le patron de la division Consumer de BT, Marc Allera, a ajouté: «Nous cherchons continuellement à fournir à nos clients les produits et les expériences les plus excitants, et en nous associant à Google sur Stadia, nous sommes en mesure de les aider à repousser les limites du jeu. Nous investissons également dans les réseaux 4G, 5G et fibre optique les plus rapides du Royaume-Uni. Notre service haut débit domestique ultrarapide est donc l’accompagnement parfait pour ceux qui souhaitent tirer le meilleur parti de cette plateforme de jeu en streaming innovante. “

Stadia a été lancé en novembre 2019 et il s’agissait d’une version déroutante.