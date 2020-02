Google Stadia a encore une chance de réussir, mais vous devez en profiter

L’entreprise américaine a fait un marketing très discutable, peut-elle se remettre des erreurs commises?

Steve Jobs a dit que les gens ne savent pas ce qu’ils veulent tant que vous ne le leur avez pas montré. C’est une règle d’or pour le marketing. Générez lebesoin d’achatC’est la grande réalisation de l’art publicitaire, et il ne doit pas nécessairement y avoir un produit élaboré derrière lui. Dans le film Le Loup de Wall Street, un jeune Jordan Belfort (joué par Leonardo DiCaprio) demande à l’un de ses collègues de lui vendre un stylo. La réponse est directe: “Achetez-le ou vous ne pourrez pas mettre votre nom sur ce papier.” Cela semble absurde, mais dans cet acte de base, un besoin impératif a été généré. Sans stylo, vous ne pourrez pas faire un gribouillage sur ce papier qui, qui sait, pourrait contenir un important contrat de travail.

De toute évidence, Stadia n’est pas un stylo. Cependant, le problème qui se pose à propos de ce service de streaming prometteur est assez similaire. Fondamentalement, Google n’a pas réussi à générer le besoin de l’embaucher. Parce que? Il y a plusieurs raisons, et paradoxalement l’une d’entre elles n’est pas la plus redoutée: que Google Stadia ne fonctionne pas bien. Comme nous l’avons prouvé (et de nombreux utilisateurs peuvent en témoigner) est en ce moment le moindre de leurs maux, carStadia fonctionne non seulement, mais n’a pas de rival aujourd’hui. Le géant de la technologie peut encore profiter de plusieurs mois d’avantages sans problème, mais pas indéfiniment … et c’est là que réside son défi.

Où est la différenciation des produits? Et les exclusifs?Je pense que Google a encore une chance, mais vous devriez le saisir. Jusqu’à présent, il a fait plusieurs erreurs de débutant. Pour commencer, une confusion absolue dans tout ce qui a à voir avec votre modèle commercial et vos fonctionnalités. En ce moment, pour savoir quels jeux sont disponibles dans l’abonnement, il faut chercher la vie. Sur le site officiel il n’y a pas assez d’informations, et en plus le modèle suivi n’est pas celui de Netflix, mais très similaire à celui de PlayStation Plus ou Xbox Live Gold,un catalogue en croissance qui vous oblige à rester abonné. Où est la différenciation des produits? Et les exclusifs? Google promet de donner bientôt des détails sur ses jeux exclusifs, mais les problèmes sont évidents et sont soutenus par le fait que certaines fonctions (très importantes) ont été lentes à être disponibles (Stream Connect), tandis que d’autres ne sont pas encore arrivées (Famille Partage)

Mais sans aucun doute ce qui a signifié un frein sur Google Stadia est cette édition du fondateur (maintenant Premiere Edition) quiÇa vous fait baisser 129 euros si vous voulez essayer le service. Il n’y a pas d’autre moyen de le faire jusqu’à ce que Google, à une date non précisée, vous permette d’acheter l’abonnement pour 10 euros par mois. La société californienne a mis des clôtures sur son propre terrain, criblée de nombreuses mines qui empêchent les utilisateurs potentiels de s’accrocher à sa nouvelle plateforme de jeu en streaming. Trop d’obstacles marqués par la nécessité de posséder un Chromecast Ultra pour jouer sur le téléviseur et une manette spécifique pour profiter pleinement de la technologie.

Est-ce que cela s’améliorera avec le temps? Est-il possible de jouer sur nos téléviseurs en téléchargeant simplement une application Stadia? Le moment viendra-t-il où un mobile sera compatible? En ce moment, il y a beaucoup d’exigences, trop de petits caractères, à partinformations aussi mal présentées que déroutantes. L’utilisateur a besoin de solutions rapides et faciles, pas quelque chose qui soulève autant de doutes, et c’est ce que je pense que Google fait avec Stadia. C’était censé être la fin des consoles telles que nous les connaissons … Quelque chose d’innovant, de polyvalent et adapté à l’utilisateur. Cependant, je crains qu’avec les conditions actuelles cela coûte de vendre Stadia, peut-être plus que le stylo dont parlait DiCaprio.

