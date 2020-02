Google Stadia ajoute quatre nouveaux jeux au service

Même si Google Stadia Il a eu des problèmes sans fin lors de sa libération, les choses semblent s’être un peu calmées depuis. Lentement mais sûrement, l’entreprise a peu à peu construit la bibliothèque de jeux du système. Ce jour, Stades a annoncé quatre nouveaux titres pour le service gracieuseté du développeur Image et forme: SteamWorld Dig, SteamWorld Dig 2, SteamWorldHeist et SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech. Stades n’a pas annoncé de date de sortie ou de prix spécifiques, mais SteamWorld Dig 2 et SteamWorld Quest ils arriveront gratuitement pour les utilisateurs Pro.

Quatre jeux incroyables de la série SteamWorld sont en route vers Stadia. Pouvez-vous le creuser?

Consultez notre blog pour tous les détails → https://t.co/DuZX4dfxp8 pic.twitter.com/6kWvBbMqEA

– Stadia (@GoogleStadia) 20 février 2020

«Quatre jeux incroyables de la série SteamWorld sont en route vers Stadia. Tu peux le créer?”

Avec Google Commençant à corriger leurs erreurs, il reste encore beaucoup à faire pour convaincre davantage d’utilisateurs de rejoindre ce service. La bibliothèque de Stades Il a déjà de très bons titres, mais il n’y a toujours pas beaucoup d’incitation à choisir Stades sur PlayStation ou Xbox, du moins pour l’instant. Ouais Google Ils veulent vraiment élargir leur base d’utilisateurs, ils doivent offrir à leurs joueurs les titres les plus récents, et si possible, des titres exclusifs aussi. Selon la société, 10 exclusivités feront leurs débuts cette année, mais jusqu’à présent, aucun autre détail n’a été révélé.

Récemment Google a révélé de nouveaux appareils déjà compatibles avec Stades, et ici vous pouvez connaître la liste complète.

Source: Google Stadia

.