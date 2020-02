Google Stadia annonce des appareils mobiles pour les jeux

Google Stadia annonce des appareils mobiles compatibles avec leurs jeux à partir du 20 février. (Image: Google).

Google Stadia a annoncé une sélection d’appareils mobiles compatibles avec leurs jeux. À partir du 20 février, Stadia prendra en charge Samsung, ASUS et Razer. En outre, le Samsung S20 sera également disponible avec des titres Google Stadia.

Ainsi, Stadia a publié une liste de tous les appareils compatibles pour leurs jeux. C’est long. Tout d’abord, il y a les Samsung Galaxy S8, qui incluent le +, Active et Note 8. Le Samsung S9, (+ et Note9 inclus), ainsi que les modèles S10 (S10E et S1O + également).

Alors, on y va. Les modèles Galaxy Note10, Note10 +, S20, S20 + et Ultra de Samsung ont également été sélectionnés. Passant à Razer, ils ont une sélection beaucoup plus facile dans les appareils, le Razer Phone et le Razer Phone 2, et c’est tout.

Enfin et surtout, il existe des téléphones Rog Rog ASUS (I et II), qui ferment la liste. Donc, si vous êtes un fanatique de Stadia et que vous avez l’un de ces appareils mentionné ici, vous avez de la chance.

Combiné aux appareils Pixel 2, 3 et 4, Google Stadia permettra aux joueurs de découvrir des jeux sur une gamme de plus de vingt téléphones Android différents à partir du 20 février. De plus, ils peuvent être joués sur des tablettes, des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau. Il comprend également des téléviseurs via Google Chromecast Ultra.

La prise en charge de ces appareils devrait commencer plus tard dans la semaine. De plus, peu importe si vous utilisez Stadia’s Founder, ou sa première édition, ou même un Stadia Buddy Pass, les jeux peuvent être appréciés sur tous les nouveaux téléphones mentionnés.

Oui, il y a trop d’appareils mobiles à choisir en ce moment, d’accord. Pour les utilisateurs de Stadia, marquez la date, le 20 février.

