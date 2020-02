Google Stadia fonctionnera déjà sur plus de modèles mobiles

Après une longue attente, le service de streaming de jeux vidéo de Google, Stadia, il atteindra enfin plus d’appareils. La société a annoncé que beaucoup de téléphones Samsung, Razer et Asus, ils auront désormais le support pour utiliser la plateforme.

Ce sont les nouveaux téléphones compatibles:

Samsung Galaxy S8, S9, S10 et S20. Versions Plus et Note.

Téléphone Razer

Asus ROG Phone et ROG Phone 2.

En plus de la fonctionnalité précédente Google Pixel 2, 3 et 4, ces nouveaux modèles totalisent 21 appareils Android compatible avec Stades. Ce n’est pas une très grande quantité, mais beaucoup mieux que seulement trois.

Ceux qui ne souhaitent pas utiliser un appareil mobile pour jouer à Stadia peuvent également le faire via des tablettes, des ordinateurs portables et des ordinateurs personnels à l’aide du navigateur Google Chrome. Si vous avez un Chromecast Ultra, vous pouvez également le connecter à un téléviseur et profiter de son contenu directement sur votre grand écran.

En plus d’avoir déjà son propre système de trophées et de réalisations, similaire à PS4 et Xbox One, Stades Il prévoit de publier 10 exclusivités cette année, mais sera-t-il toujours pertinent pour quand ils le feront?

Source: Google

.