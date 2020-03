Google Stadia n’a pas beaucoup de jeux car il n’offre pas assez d’argent aux développeurs

Google Stadia était la tentative ambitieuse du géant de la technologie de conquérir l’espace des jeux, mais ce fut surtout un flop jusqu’à présent – en grande partie parce que Google n’offre pas assez d’argent aux développeurs.

Un récent rapport de Business Insider a analysé le problème. Malgré son lancement en novembre, la bibliothèque de Google Stadia fait toujours défaut. Les développeurs ont largement attribué ces deux choses différentes: un manque d’argent et un manque de confiance dans la longévité du service de streaming.

À l’heure actuelle, un maigre 28 titres sont disponibles pour jouer sur Stadia. Il y a quelques titans dans le mélange: Red Dead Redemption 2 est jouable, et des versions géantes comme Cyberpunk 2077 et Baldur’s Gate 3 devraient venir au service à l’avenir. Au total, 120 jeux supplémentaires devraient arriver avant la fin de 2020. Mais il y a un autre problème: sur les 28 jeux disponibles actuellement, seuls quatre sont indépendants.

Interrogé sur la question, un développeur indépendant a déclaré que l’incitation à faire un jeu pour Stadia était «plutôt inexistante». Pendant ce temps, un responsable de l’édition a déclaré que l’offre reçue de Google était “si faible qu’elle ne faisait même pas partie de la conversation”.

Ce n’est pas seulement une question d’argent. Chaque développeur qui a parlé de ses raisons pour avoir esquivé Stadia a apparemment évoqué un manque de confiance en Google.

“Avec Google, il est facile de les regarder aussi, c’est Google”, a déclaré l’un des directeurs de publication. “Mais ils ont échoué une tonne dans le passé et se sont éloignés des principaux services.” Un autre développeur a mentionné qu’il «n’y avait vraiment rien à vouloir que nous entrions dans la porte autre que d’être le premier sur la plate-forme.» Maintenant que ce navire a navigué, et ensuite?

Si l’incitation à être le premier est devenue obsolète et qu’il y a un manque de rémunération adéquate et de confiance à long terme, il semble que Stadia ait un problème fondamental pour attirer les développeurs indépendants – quelque chose qui est devenu un élément essentiel pour établir un acteur majeur dans les jeux. l’espace, en particulier dans le sillage de la bibliothèque Switch bourrée d’indie.

Peut-être que les 120 jeux à venir pourraient inclure plus d’indies – le représentant du Stadia, Patrick Seybold, a déclaré à BI que “tous les éditeurs n’ont pas annoncé leurs jeux pour Stadia jusqu’à présent, et d’autres jeux continueront d’être annoncés en temps voulu”, donc c’est certainement possible. Mais tant que l’argent n’est pas là et que la plateforme reste instable à long terme, les développeurs ne sont pas intéressés et les jeux ne viendront pas. Et, comme Alex Donaldson l’a écrit récemment, Nvidia GeForce Now semble déjà avoir plus de potentiel.

