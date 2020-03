Google STADIA ouvrira une nouvelle étude et son leader sera un vétéran de Sony

Il ne fait aucun doute que Google est déterminé à respecter son nouvel engagement dans l’industrie du jeu vidéo. Les premiers efforts pour consolider Google STADIA sont déjà en cours, mais c’est un projet à long terme. La société en est consciente et pour renforcer son offre, elle dispose déjà d’un studio à Montréal et il a été confirmé aujourd’hui qu’elle en ouvrira un nouveau et qu’elle sera en charge d’un vétéran de Sony Interactive Entertainment.

Par une déclaration, Google a annoncé que Stadia Games and Entertainment allait s’agrandir et former un nouveau studio basé à Playa Vista, en Californie, et que son adresse serait portée par Shannon Studstill, connue pour son travail en tant que producteur exécutif au SIE. Santa Monica

Selon Google, il y a de grands projets pour l’étude de Playa Vista, car elle se concentrera sur le développement de «l’exclusivité, l’utilisation de nouvelles mécaniques, des façons créatives de jouer ensemble et une interaction unique des modèles», avec laquelle la société ne fait que commencer explorer Bien qu’aucun détail spécifique des nouvelles adresses IP et des expériences à développer n’ait été révélé, il ne fait aucun doute que Shannon Studstill sera une excellente direction pour l’étude, compte tenu de près de 2 décennies d’expérience dans Sony Interactive Entertainment.

«J’ai toujours été un fan de Shannon depuis longtemps et j’ai toujours admiré son travail primé dans son leadership au Sony Santa Monica Studio et dans les franchises qui ont défini l’industrie, comme God of War, qui ont été faites de millions de fans à travers le monde Elle possède une vaste expérience dans le développement de produits et le leadership créatif, mais le plus important est qu’elle est une visionnaire qui, en tant que directrice de l’étude, inspirera et dirigera les équipes de Playa Vista. Nous sommes ravis de vous accueillir dans la famille STADIA », a déclaré Jade Redmond, vice-président et directeur de Stadia Games and Entertainment.

“Très enthousiaste à l’idée de créer et de soutenir une nouvelle équipe créative chez Google STADIA”, a déclaré Shannon Studstill.

Tellement excité de créer et de soutenir une nouvelle équipe de créateurs @GoogleStadia !! https://t.co/MdhixOdXCu

– Shannon Studstill (@StudstillS) 4 mars 2020

Qui est Shannon Studstill?

Il s’agit d’un vétéran de l’un des studios PlayStation les plus prestigieux, Sony Interactive Entertainment Santa Monica. Si le nom n’est pas familier, dites-lui simplement qu’il est en charge de la franchise God of War. Le conseil appartenait à la société japonaise depuis près de 20 ans et a participé au plus récent succès de l’étude californienne God of War (2018).

Vous pouvez vérifier plus sur les défis de Shannon Studstill dans ses dernières années de travail au Studio Santa Monica dans le documentaire suivant.

Que pensez-vous de cette nouvelle? Connaissiez-vous la carrière de Shannon Studstill? Pensez-vous que ce sera un élément clé dans le développement de STADIA? Dites-le nous dans les commentaires.

Peu de temps après cette annonce, Sony a révélé que Sony Interactive Entertainment Santa Monica Studio avait déjà un nouveau leader, qui a également de nombreuses années d’expérience dans l’industrie. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Google STADIA si vous consultez cette page.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source

.