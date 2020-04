Google Stadia Pro devient gratuit pendant deux mois

Image: Paul Tamayo (Kotaku)

Google a annoncé aujourd’hui qu’il rendrait son service de streaming de jeux vidéo Stadia Pro gratuit pour tout le monde pendant les deux prochains mois, car les gens resteront chez eux pour limiter la propagation de Covid-19.

“Les jeux vidéo peuvent être un moyen précieux de socialiser avec vos amis et votre famille lorsque vous êtes coincé à la maison, nous offrons donc aux joueurs de 14 pays un accès gratuit à Stadia pendant deux mois”, a écrit Phil Harrison, le responsable de Google Stadia. sur le blog de Google. Le service est gratuit à partir d’aujourd’hui, avec des e-mails d’accès déployés au cours des deux prochains jours pour quiconque s’inscrit. Contrairement à avant, où vous deviez commander le contrôleur Stadia et Chromecast pour vous abonner, vous n’avez maintenant besoin que d’un compte Gmail.

Alors que la plupart des jeux disponibles pour être diffusés via Google Stadia doivent être achetés, l’abonnement Pro est livré avec certains gratuits. Actuellement, il comprend neuf jeux, dont les plus notables sont Destiny 2, GRID, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech et Thumper.

Stadia Pro est normalement un abonnement mensuel de 10 $. Ceux qui sont déjà abonnés ne seront tout simplement pas facturés pour les deux prochains mois, tandis que les personnes qui s’inscriront pour la première fois commenceront à être facturées après ce délai, à moins qu’elles n’annulent leur abonnement.

Au cours de cette période, Google ajustera également l’utilisation de la bande passante pour faire face à l’afflux de nouveaux utilisateurs et à l’augmentation du nombre de personnes diffusant des contenus en ligne en général. En conséquence, les jeux seront par défaut en 1080p plutôt qu’en 4k.

Alors que tout ce dont vous avez besoin pour vous inscrire à Google Stadia pour le moment est une adresse Gmail, cette offre actuelle semble être différente du niveau gratuit de Stadia que Google a annoncé l’année dernière qui permettrait à quiconque d’utiliser le service pour acheter et diffuser des jeux à un prix inférieur résolutions. Nous avons contacté Google pour obtenir des éclaircissements.

Mise à jour: 13 h 08 ET: Il semble que ce soit le lancement officiel du niveau gratuit de Stadia après tout. “Une fois les mois Pro gratuits écoulés, ils continueront bien sûr à avoir accès à Stadia, tout simplement sans bénéficier des avantages de Pro”, a déclaré un porte-parole de Google à Kotaku dans un e-mail. Les avantages Pro incluent l’accès à une petite bibliothèque de jeux gratuits et la possibilité de les diffuser en streaming avec une qualité supérieure à la résolution 1080p et 60 images par seconde.

