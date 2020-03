Goosebumps The Game For Switch est une autre version physique uniquement codée

Depuis que le Switch est arrivé sur la scène, un certain nombre d’éditeurs publient des jeux physiques avec un code dans la boîte et pas grand-chose d’autre. Si vous êtes là juste pour le cas, c’est bien, mais cela signifie également qu’une connexion Internet est toujours requise et lorsque les serveurs finissent par se déconnecter, il n’y a aucun moyen de télécharger le jeu.

Malgré plusieurs critiques de la part de plusieurs éditeurs pour cette pratique, la tendance semble se poursuivre. Selon le détaillant en ligne britannique ShopTo, la couverture de la prochaine version physique Goosebumps The Game affiche un avertissement «Télécharger le code uniquement». Squint et vous pourrez peut-être le voir ci-dessous, sinon consultez directement le site Web.

L’un des titres les plus en vue qui devait recevoir ce même traitement était Obsidian Entertainment. Les mondes extérieurs. Heureusement, lorsque le jeu a été retardé en février, l’éditeur Private Division a changé d’avis et a annoncé qu’il publierait la version physique sur une cartouche de jeu.

ShopTo annonce que la copie papier de Goosebumps The Game devrait sortir le 10 avril le mois prochain. La version numérique est déjà disponible sur le Switch eShop.

