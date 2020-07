Goten est-il la réincarnation de Goku?

Dragon Ball C’est une franchise qui nous a présenté des idées assez folles, y compris la réincarnation. Peu de temps après avoir vaincu Buu, Goku vous voulez que ce personnage se réincarne en quelqu’un de bien, et Dragon Ball GT nous avons Uub. Maintenant, une autre théorie suggère que Goten c’est peut-être la réincarnation de Goku.

Malgré que Goku Il nie avoir embrassé sa propre femme une fois, il a déjà produit deux enfants avec elle: Gohanqui est né pendant Dragon Ball et Dragon Ball Z, et Goten, qui est né peu de temps après la saga de Cellule. Goku parvient à sauver la terre en se téléportant Cellule à une autre planète, sacrifiant sa vie dans le processus. Quand cela arrive, Chi-Chje suis enceinte et donne naissance à Goten neuf mois plus tard.

Annonces :

Pour la théorie de la réincarnation, regardons quelques faits. Premièrement, la relation entre la naissance de Goten et la mort de Goku: Goten né neuf mois après Cellule il explose, presque comme s’il existait juste après Goku va mort.

Deuxièmement, de nombreux personnages de Dragon Ball ont mis en évidence les similitudes entre Goku et Goten, en particulier en ce qui concerne la coiffure. Même Goku, qui a des difficultés à faire la différence entre les hommes et les femmes, se rend compte de ces similitudes Tournoi mondial d’arts martiaux. Goten partage également des similitudes avec Goku dans leur attitude, tous deux innocents, bons et purs de cœur, mais aussi faciles à tromper et à manipuler.

Comme je l’ai mentionné plus tôt, la réincarnation dans Dragon Ball a déjà été exploré, et il est possible que King yemma se réincarnera Goku à Goten donner le terre Un autre protecteur, quelqu’un qui n’était pas intéressé par les livres, mais par les combats. En ce qui concerne les théories, nous ne croyons pas que Akira Toriyama J’y ai pensé de cette façon, et certainement rien dans l’anime ou le manga ne le confirme, mais nous ne pouvons pas exclure complètement la possibilité non plus.

En parlant de Dragon Ball, il existe une autre façon de mesurer Ki en plus du niveau de puissance, et ici nous vous disons de qui il s’agit.

La source: .