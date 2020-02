Grab Animal Crossing: New Horizons avec l’un de vos bons de jeu Nintendo Switch

Si vous n’avez pas encore profité de l’offre de bons de jeu Nintendo Switch, cela vous donne deux titres numériques pour le prix d’un, le moment est peut-être venu de le vérifier. À condition que vous soyez situé en Europe ou en Australie, vous pourrez bientôt échanger Animal Crossing: New Horizons.

Certains des autres titres récemment ajoutés à cette offre incluent Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX (également prévu pour le mois prochain), et le jeu récemment sorti, Tokyo Mirage Sessions #FE Encore. Vous pouvez facilement en sélectionner un, puis choisir Animal Crossing comme deuxième choix. Cette simulation sociale est sans doute l’expérience numérique parfaite, car c’est un jeu auquel vous voudrez probablement jouer tous les jours.

Malheureusement, ces bons ne sont plus disponibles à l’achat en Amérique du Nord, vous devrez donc simplement opter pour un ancien achat eShop régulier si vous décidez de prendre la nouvelle entrée de la série Animal Crossing numériquement à cet endroit. Il n’y a pas non plus de plan actuel pour que l’offre de coupons deux pour un retourne dans cette région.

Avez-vous déjà profité de cette offre? Allez-vous télécharger le nouveau jeu Animal Crossing à son arrivée sur Switch le mois prochain? Dites-nous ci-dessous.

