Grâce à Geoff Keighley, vous pouvez profiter de plus de 40 démos gratuites sur Steam

Alors que l’écart entre les événements en face à face et les événements numériques se rétrécit, les développeurs ont recherché le moyen le plus optimal pour proposer des démos de leurs jeux au plus grand nombre possible de publics. Lors des Game Awards de l’année dernière, Geoff Keighley, présentateur et producteur de l’événement, nous a donné l’occasion d’essayer 14 jeux sur PC via Steam grâce à une initiative appelée The Steam Game Festival, et maintenant le festival est de retour avec plus de jeux.

Geoff Keighley a annoncé Le Steam Game Festival: Spring Edition, où nous aurons l’occasion d’essayer plus de 40 démos et des aperçus de jeux à venir. Cet événement débutera demain 18 mars et se terminera le 23 de ce mois. À l’origine, ce festival virtuel devait se tenir pendant la GDC 2020. Cependant, en raison de l’annulation des conférences de développeurs, Keighley et les développeurs ont dû déplacer cette démo massive.

Nous aurons plus d’éditions du Festival tout au long de l’année pour connecter les joueurs du monde entier au contenu que vous pouvez jouer à la maison. Restez à l’écoute pour plus de détails! Et nous travaillons dur pour rendre le Festival disponible sur plus de plateformes également.

– Geoff Keighley (@geoffkeighley) 17 mars 2020

Bien qu’aucun jeu spécifique n’ait encore été annoncé, vous pouvez vous attendre à une multitude d’indies de haut niveau qui sont généralement présentées dans le cadre d’expositions comme Indie Megabooth ou Day of the Devs. De la même forme, Keighley a assuré que plus de célébrations de ce type auront lieu tout au long de l’année. Bien que rien ne soit confirmé, il ne serait pas surprenant de voir une édition estivale au moment où l’E3 2020 aurait lieu à l’origine.

Via: Geoff Keighley

