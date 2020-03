Grâce à un mod, Isabelle d’Animal Crossing peut vous aider dans DOOM II

D’étranges amitiés se révèlent toujours être les meilleures. Beurre d’arachide et gelée. Doux et salé. Traversée d’animaux et DOOM. Parce que les dates de sortie de ces deux franchises coïncidaient, le public était fasciné par l’idée de voir Isabella et Doomguy dans un jeu ensemble. Bien que cela n’existe pas, légalement, Cela ne signifie pas que les fans eux-mêmes ne répondent pas à leurs souhaits grâce à la magie des mods.

Grâce au travail de itsmeveronica, Isabella peut désormais vous aider dans DOOM, DOOM II et Final DOOM Dans ce mod, l’un des personnages les plus emblématiques d’Animal Crossing se détourne de son côté tendre et commence à détruire des hordes de démons. Alors qu’Isabelle fera tout cela par elle-même, vous pouvez également lui donner l’ordre d’ignorer les ennemis tout en vous suivant ou de rester où elle est et de les attaquer dans une certaine zone.

Parallèlement à cela, Isabelle est pratiquement invincible, vous n’avez donc pas à vous inquiéter. Tout ce dont vous avez besoin est une copie de DOOM, DOOM II ou Final DOOM et le mod et faites-les glisser dans le port open source GZDoom. Il ne nous reste plus qu’à attendre pour voir Doomguy visiter notre île à New Horizons.

Si vous voulez toujours plus d’Animal Crossing et de DOOM, vous pouvez consulter notre revue New Horizons ici et DOOM Eternal ici.

Via: Moddb

