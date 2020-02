Gran Turismo Sport compte déjà plus de 8 millions de joueurs

Malgré la controverse entourant son lancement car ce n’est pas une livraison traditionnelle de la franchise et une expérience conçue dans un environnement en ligne compétitif, Gran Turismo Sport a réussi à travailler son succès et à servir adéquatement sa communauté d’utilisateurs qu’aujourd’hui représentent plus de 8 millions.

Un rapport de Gamingbolt a partagé les annonces faites par Kazunori Yamauchi, créateur de Gran Turismo et directeur de toutes les livraisons, autour du titre le plus récent lors de la présentation du GT Sport World Tour Sydney. Initialement, le pilote créatif et autrefois pilote de course a révélé que Gran Turismo Sport compte déjà 8,2 millions d’utilisateurs, un chiffre qui peut être considéré comme bon compte tenu de la tension qui existait entre Polyphony Digital et certains secteurs de la communauté qui avaient des opinions divergentes concernant la nouvelle proposition qui a été traitée il y a près de 3 ans.

Yamauchi a également présenté quelques faits intéressants qui montrent l’enthousiasme des joueurs de Gran Turismo Sport, tels que les 37 millions de photographies qu’ils ont prises au cours des 11 derniers mois et les 41 milliards de kilomètres de piste parcourus depuis le lancement. .

Gran Turismo Sport est disponible sur PS4 et dans ce lien, vous trouverez plus d’informations sur cette livraison axée sur les compétitions en ligne.

Suivez ici, dans LEVEL UP.

Source

.