Gran Turismo Sport recevra moins de soutien tout au long de cette année

Polyphony Digital a comblé tous les joueurs de Gran Turismo Sport, car au fil des mois, il a publié des mises à jour avec beaucoup de contenu gratuit. Cependant, tout indique que l’étude ralentira lentement le soutien à la nouvelle génération.

Kazunori Yamauchi, en charge de l’étude, a confirmé que les mises à jour du jeu se poursuivraient. En fait, il a déjà révélé que la prochaine mise à jour ajoutera 3 nouveaux véhicules, dont nous n’avons vu que leurs silhouettes.

Cependant, le créateur a clairement indiqué que les mises à jour de cette année seront modestes en termes de fréquence et de volume. Cela signifie qu’il y aura moins de nouveau contenu et qu’il faudra un peu plus de temps pour arriver.

Depuis 2018, Yamauchi a confirmé qu’il travaillait déjà sur un nouvel épisode de la franchise. Il est donc normal de savoir que le support de Gran Turismo Sport finira progressivement en préparation du lancement du prochain projet, que nous verrons sûrement sur PlayStation 5.

Mise à jour à venir la semaine prochaine. Les mises à jour de cette année sont modestes en fréquence et en volume.

G ッ プ デ ー ト は 来 週 来 ま 今年 ー ト は 、 量 と も 控 G G # GTSport pic.twitter.com/ziQkWdp460

– 山 内 一 典 (@Kaz_Yamauchi) 23 février 2020

Ce que nous savons de l’avenir de Gran Turismo

Pour l’instant, Yamauchi a révélé que le prochain titre de la série sera une expérience complète. Pour cette raison, le jeu combinera le passé, le présent et l’avenir de la franchise. Le créateur et son équipe n’ont pas décidé s’il s’agirait d’une suite de Gran Turismo Sport ou Gran Turismo 6.

Polyphony Digital travaille sur sa propre technologie de lancer de rayons, que nous pourrions bien voir dans le prochain épisode. De plus, nous savons que l’étude cherchera à atteindre 240 fps dans les itérations qui vont suivre et que pour l’instant il n’est pas prévu de porter la série en 8K.

Gran Turismo Sport est disponible sur PlayStation 4. Sur cette page, vous trouverez toutes les actualités qui s’y rapportent.

Source

.