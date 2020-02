Gran Turismo tentera d’atteindre 240 images par seconde dans les livraisons suivantes

Grâce aux capacités de la nouvelle console de Sony, PlayStation 5, de nombreux développeurs espèrent faire fonctionner leurs jeux avec la résolution 8K incroyable. Malgré la fascination de cette fonctionnalité, Gran Turismo n’en fera pas partie, car il existe différents plans pour la franchise dans les consoles suivantes.

Le prestigieux studio Sony Interactive Entertainment, Polyphony Digital, surtout connu pour son travail dans la franchise Gran Turismo, a récemment déclaré dans une interview au site GTPlanet que ses efforts seront davantage axés sur l’amélioration de la fréquence d’images par seconde que sur la résolution.

Selon le directeur exécutif du studio et producteur de la série de courses, Kazunori Yamauchi, Gran Turismo est satisfait de la résolution 4K, il aimerait donc que les prochains versements profitent des ressources de la PlayStation 5 et des générations futures pour améliorer la Index d’images par seconde ou ips et ainsi apporter l’expérience même au-delà de 120 ips ou 240 ips, en laissant de côté les possibilités de résolution 8K que la prochaine console de Sony offrira.

«Je pense qu’en termes de résolution, 4K est suffisant. Plus que la résolution spatiale dont vous parlez, je suis plus intéressé par les progrès que nous pouvons faire en termes de résolution temporelle. En termes d’images par seconde, au lieu de rester à 60 ips, je suis plus intéressé à les augmenter à 120 ips ou même 240 ips. Je pense que c’est ce qui va changer l’expérience à partir de maintenant », a déclaré Yamauchi lorsqu’on lui a demandé comment il utiliserait le potentiel de la PlayStation 5.

La réponse du concepteur légendaire est compréhensible, en tenant compte de la dynamique de l’environnement d’un simulateur de course. Nous disons cela parce que s’il y a quelque chose qui caractérise ce type de jeux, c’est la vitesse, car le nombre d’images qui apparaissent chaque seconde est plus important pour représenter un sentiment de vitesse plus fidèle et améliorer l’expérience globale.

Que pensez-vous des commentaires de Yamauchi? Pensez-vous que l’indice d’images par seconde est plus pertinent que la résolution dans les jeux de course? Dites-le nous dans les commentaires.

Récemment, le concepteur a révélé l’immense nombre de joueurs de Gran Turismo Sport, qui se rend compte qu’il s’agit de l’un des simulateurs de jeux vidéo préférés pour la console PlayStation 4. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à la franchise si vous consultez cette page.

